Politico: Трамп хочет перезагрузить отношения с Россией, а не завершить конфликт
Президент США Дональд Трамп больше хочет перезагрузки отношений с Россией, чем прекращения украинского конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.
По мнению собеседника издания, поэтому американский президент не оказывает большое давление на главу РФ Владимира Путина. Как пишет Politico, если Трамп и хочет завершить украинский конфликт, то он «взвешивает цену отравления» потенциальных отношений с Москвой.
Сам Трамп заявлял, что воздерживается от введения новых санкций против России, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по украинскому вопросу.