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Politico: Трамп хочет перезагрузить отношения с Россией, а не завершить конфликт

Ведомости

Президент США Дональд Трамп больше хочет перезагрузки отношений с Россией, чем прекращения украинского конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По мнению собеседника издания, поэтому американский президент не оказывает большое давление на главу РФ Владимира Путина. Как пишет Politico, если Трамп и хочет завершить украинский конфликт, то он «взвешивает цену отравления» потенциальных отношений с Москвой.

Сам Трамп заявлял, что воздерживается от введения новых санкций против России, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по украинскому вопросу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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