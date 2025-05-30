Российские силы нанесли ответные удары по объектам ОПК Украины

Российские силы нанесли ответные удары по объектам ОПК УкраиныТакже были атакованы места производства БПЛА и пункты дислокации наемников
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ответные удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего с 24 по 30 мая было нанесено пять групповых и два массированных удара по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, центру сил специальных операций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров.
Кроме того, удары были нанесены по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
В начале и конце мая вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили масштабные атаки на российские регионы. Атаки спровоцировали нестабильную работу аэропортов страны – Росавиация регулярно сообщала о введении ограничений на прием и выпуск самолетов.