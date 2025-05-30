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Российские силы нанесли ответные удары по объектам ОПК Украины

Также были атакованы места производства БПЛА и пункты дислокации наемников
Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ответные удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 24 по 30 мая было нанесено пять групповых и два массированных удара по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, центру сил специальных операций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров.

Кроме того, удары были нанесены по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В начале и конце мая вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили масштабные атаки на российские регионы. Атаки спровоцировали нестабильную работу аэропортов страны – Росавиация регулярно сообщала о введении ограничений на прием и выпуск самолетов.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 27 беспилотников в ночь на 30 мая. Все они были перехвачены над Белгородской и Курской областями. В ночь на 29 мая над регионами России были сбиты 48 беспилотников. Наибольшее их число – 30 единиц – было уничтожено в Белгородской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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