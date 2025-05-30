Российские силы нанесли ответные удары по объектам ОПК Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 27 беспилотников в ночь на 30 мая. Все они были перехвачены над Белгородской и Курской областями. В ночь на 29 мая над регионами России были сбиты 48 беспилотников. Наибольшее их число – 30 единиц – было уничтожено в Белгородской области.