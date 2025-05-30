Силы ПВО перехватили 27 беспилотников над приграничьем

Накануне, в ночь на 29 мая, над регионами России были сбиты 48 беспилотников. Наибольшее их число – 30 единиц – было уничтожено в Белгородской области. По четыре дрона российские военные сбили в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму. Три БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, два – в Брянской области и один – в Тамбовской.