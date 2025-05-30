Силы ПВО перехватили 27 беспилотников над приграничьем
Над Белгородской и Курской областями уничтожили 27 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
15 беспилотников были перехвачены в Белгородской области, 12 – в Курской области. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) работали в период с 20:00 мск 29 мая до 7:00 мск 30 мая.
Накануне, в ночь на 29 мая, над регионами России были сбиты 48 беспилотников. Наибольшее их число – 30 единиц – было уничтожено в Белгородской области. По четыре дрона российские военные сбили в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму. Три БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, два – в Брянской области и один – в Тамбовской.
В ночь на 27 мая средства ПВО сбили почти 100 украинских дронов. Наибольшее количество было уничтожено над Белгородской областью – 56. Над Воронежской сбито 25 БПЛА, над Владимирской – семь. В Калужской нейтрализовано пять беспилотников, в Тульской – четыре. По одному дрону перехвачено над Ростовской и Липецкой. Всего были сбиты 99 БПЛА.
В начале и конце мая ВСУ совершали масштабные атаки на Россию с использованием БПЛА. Украинские дроны практически парализовали стабильную работу аэропортов Центральной России, писали «Ведомости».