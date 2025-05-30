Путин поручил правительству поддержать жителей Белгородской и Курской областей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за нарушения условий их жизнедеятельности и утраты имущества первой необходимости. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Кабмин должен исполнить поручение главы государства до 1 августа 2025 г.
В августе 2024 г. из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на территории Белгородской области был введен режим ЧС федерального характера. ЧС также объявили в Курской области, куда в начале августа того же года вторглись украинские силы. Тогда же в Курской, Белгородской и Брянской областях был установлен режим контртеррористической операции (КТО).
26 апреля 2025 г. начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день Вооруженные силы РФ освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.
27 мая прокурор Курской области Алексей Цуканов уточнил, что 789 жителей региона считаются пропавшими без вести после вторжения вооруженных сил Украины. Он также рассказал о 313 погибших мирных жителях при обстрелах приграничных территорий. Всего пострадали 794 человека, в том числе 26 детей.