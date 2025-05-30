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Путин поручил правительству поддержать жителей Белгородской и Курской областей

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за нарушения условий их жизнедеятельности и утраты имущества первой необходимости. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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В августе 2024 г. из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на территории Белгородской области был введен режим ЧС федерального характера. ЧС также объявили в Курской области, куда в начале августа того же года вторглись украинские силы. Тогда же в Курской, Белгородской и Брянской областях был установлен режим контртеррористической операции (КТО).

26 апреля 2025 г. начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день Вооруженные силы РФ освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

27 мая прокурор Курской области Алексей Цуканов уточнил, что 789 жителей региона считаются пропавшими без вести после вторжения вооруженных сил Украины. Он также рассказал о 313 погибших мирных жителях при обстрелах приграничных территорий. Всего пострадали 794 человека, в том числе 26 детей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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