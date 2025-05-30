Путин поручил правительству поддержать жителей Белгородской и Курской областей

В августе 2024 г. из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на территории Белгородской области был введен режим ЧС федерального характера. ЧС также объявили в Курской области, куда в начале августа того же года вторглись украинские силы. Тогда же в Курской, Белгородской и Брянской областях был установлен режим контртеррористической операции (КТО).