Небензя предупредил об ответе России в случае поставок ракет Taurus Украине
Берлин окажется глубже втянутым в конфликт с Москвой, если согласится на передачу Украине ракет Taurus, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, в этом случае Россия оставляет за собой право рассматривать «все опции» для реагирования.
«Отверточная сборка "Таурусов", как и британских беспилотных катеров, не превращает их в украинское вооружение. ФРГ таким образом усиливает свое участие в конфликте с Россией», – подчеркнул дипломат на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, действия Берлина являются частью общеевропейской стратегии по подрыву попыток мирного урегулирования и рассчитаны на провокацию ответных шагов со стороны Москвы. Эти действия, добавил он, могут быть использованы для демонстрации Вашингтону «нежелания» России к переговорам.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. В интервью телеканалу ZDF он допустил возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией. «Я бы избегал термина «война», но мы больше не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые методы, чтобы справиться с этим», – подчеркнул Вадефуль.