Небензя предупредил об ответе России в случае поставок ракет Taurus Украине

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией. «Я бы избегал термина «война», но мы больше не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые методы, чтобы справиться с этим», – подчеркнул Вадефуль.