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Небензя предупредил об ответе России в случае поставок ракет Taurus Украине

Ведомости

Берлин окажется глубже втянутым в конфликт с Москвой, если согласится на передачу Украине ракет Taurus, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, в этом случае Россия оставляет за собой право рассматривать «все опции» для реагирования.

«Отверточная сборка "Таурусов", как и британских беспилотных катеров, не превращает их в украинское вооружение. ФРГ таким образом усиливает свое участие в конфликте с Россией», – подчеркнул дипломат на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, действия Берлина являются частью общеевропейской стратегии по подрыву попыток мирного урегулирования и рассчитаны на провокацию ответных шагов со стороны Москвы. Эти действия, добавил он, могут быть использованы для демонстрации Вашингтону «нежелания» России к переговорам.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. В интервью телеканалу ZDF он допустил возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией. «Я бы избегал термина «война», но мы больше не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые методы, чтобы справиться с этим», – подчеркнул Вадефуль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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