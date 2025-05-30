Трамп призвал Макрона не ссориться с женой на публике
Президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону и первой леди Брижит Макрон перед ссорой убедиться, что дверь закрыта. Так он прокомментировал видеозапись, на которой жена французского лидера дала ему пощечину на борту самолета.
Президент США добавил, что после инцидента говорил с Макроном и удостоверился, что с супругами все в порядке.
26 мая французские СМИ распространили видео, на котором открывается дверь президентского самолета после прилета Макрона во Вьетнам. На кадрах видно, что президент Франции стоит в дверном проеме. В какой-то момент первая леди дает ему пощечину, и Макрон уходит из поля зрения журналистов. Вскоре после этого супруги вышли из самолета.
В Елисейском дворце подтвердили подлинность видеоролика. Там объяснили, что супруги решили «подурачиться» перед официальным мероприятием. При этом Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции, сообщило, что между ними произошла ссора. Сам Макрон заявил, что на видео они с супругой Бриджит шутили. Французский лидер призвал всех успокоиться.