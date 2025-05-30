Трамп призвал Макрона не ссориться с женой на публике

В Елисейском дворце подтвердили подлинность видеоролика. Там объяснили, что супруги решили «подурачиться» перед официальным мероприятием. При этом Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции, сообщило, что между ними произошла ссора. Сам Макрон заявил, что на видео они с супругой Бриджит шутили. Французский лидер призвал всех успокоиться.