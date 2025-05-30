Эрдоган надеется, что новый раунд переговоров в Стамбуле заложит основу к миру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться во время российско-украинских переговоров в Стамбуле, заложит основу на пути к миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Эрдоган также выразил надежду на скорое проведение по итогам переговоров встречи президента США Дональда Трампа, российского главы Владимира Путина и Зеленского. По его словам, Турция продолжит прилагать усилия для достижения прочного мира между Москвой и Киевом.
2 июня в Стамбуле ожидается второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. С предложением об их проведении выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования украинского кризиса. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности страны к переговорам с Россией в Стамбуле.
30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова с утра 2 июня ко второму раунду переговоров с Украиной. Он также прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о готовности Эрдогана принять у себя Трампа, Путина и Зеленского. Представитель Кремля указал, что российский лидер неоднократно выступал за контакты на высшем уровне, но они должны быть подготовлены. Сначала нужно достигнуть результата на переговорах делегаций сторон, и если он будет, тогда можно будет говорить и о контактах на высшем уровне.