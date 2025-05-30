Эрдоган надеется, что новый раунд переговоров в Стамбуле заложит основу к миру

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова с утра 2 июня ко второму раунду переговоров с Украиной. Он также прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о готовности Эрдогана принять у себя Трампа, Путина и Зеленского. Представитель Кремля указал, что российский лидер неоднократно выступал за контакты на высшем уровне, но они должны быть подготовлены. Сначала нужно достигнуть результата на переговорах делегаций сторон, и если он будет, тогда можно будет говорить и о контактах на высшем уровне.