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WP: Киев может столкнуться с давлением США по вопросу участия в переговорах

Ведомости

Вашингтон может оказать на Киев давление, чтобы вынудить украинскую делегацию приехать в Стамбул 2 июня на переговоры с Москвой. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что новый раунд российско-украинских переговоров находится под вопросом, так как Украина хочет заранее ознакомиться с российским проектом меморандума. По словам главы МИДа республики Андрея Сибиги, это нужно, чтобы «у делегации, которая будет присутствовать, были полномочия обсуждать соответствующие позиции». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявлял, что проекты меморандумов обеих стран не будут опубликованы, а будут обсуждаться в Стамбуле.

«Тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в неловкое дипломатическое положение, в котором она может столкнуться с давлением со стороны Вашингтона и быть вынужденной принять участие в технических переговорах, предложенных Россией, в понедельник, даже если Москва не предоставит свою памятку заранее», – говорится в материале.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле. Ожидается, что встреча состоится 2 июня. По словам министра, российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Украина подтвердила участие в переговорах 30 мая. До этого министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Киев передал Москве свой проект меморандума по решению конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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