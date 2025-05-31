WP: Киев может столкнуться с давлением США по вопросу участия в переговорах

Издание отмечает, что новый раунд российско-украинских переговоров находится под вопросом, так как Украина хочет заранее ознакомиться с российским проектом меморандума. По словам главы МИДа республики Андрея Сибиги, это нужно, чтобы «у делегации, которая будет присутствовать, были полномочия обсуждать соответствующие позиции». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявлял, что проекты меморандумов обеих стран не будут опубликованы, а будут обсуждаться в Стамбуле.