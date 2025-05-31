WP: Киев может столкнуться с давлением США по вопросу участия в переговорах
Вашингтон может оказать на Киев давление, чтобы вынудить украинскую делегацию приехать в Стамбул 2 июня на переговоры с Москвой. Об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что новый раунд российско-украинских переговоров находится под вопросом, так как Украина хочет заранее ознакомиться с российским проектом меморандума. По словам главы МИДа республики Андрея Сибиги, это нужно, чтобы «у делегации, которая будет присутствовать, были полномочия обсуждать соответствующие позиции». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявлял, что проекты меморандумов обеих стран не будут опубликованы, а будут обсуждаться в Стамбуле.
«Тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в неловкое дипломатическое положение, в котором она может столкнуться с давлением со стороны Вашингтона и быть вынужденной принять участие в технических переговорах, предложенных Россией, в понедельник, даже если Москва не предоставит свою памятку заранее», – говорится в материале.
28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле. Ожидается, что встреча состоится 2 июня. По словам министра, российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Украина подтвердила участие в переговорах 30 мая. До этого министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Киев передал Москве свой проект меморандума по решению конфликта.