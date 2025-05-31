Картаполов: Украина рискует потерять Сумы, Харьков и Одессу
Украина может потерять Сумы, Харьков и Одессу при отказе от мирного урегулирования, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Депутат оценил прогноз американского экономиста Джеффри Сакса о том, что Киев рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, в случае отказа от переговоров.
«Что касается заявления Джеффри Сакса об Одессе – это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события. Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», – сказал Картаполов (цитата по ТАСС).
По версии депутата, условия будут ухудшаться до тех пор, пока «истеричный режим» президента Украины Владимира Зеленского будет «вести себя как кисейная барышня»: «И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым».
Глава Чечни Рамзан Кадыров в мае прошлого года призвал взять под контроль Одессу и Харьков, после чего заставить Зеленского подписать необходимые для безопасности РФ бумаги.
В октябре 2023 г. президент России Владимир Путин назвал Одессу русским и «чуть-чуть еврейским» городом. По словам российского лидера, Одесса может быть «и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов».