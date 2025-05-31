Картаполов: Украина рискует потерять Сумы, Харьков и Одессу

«Что касается заявления Джеффри Сакса об Одессе – это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события. Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», – сказал Картаполов (цитата по ТАСС).