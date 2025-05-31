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Картаполов: Украина рискует потерять Сумы, Харьков и Одессу

Ведомости

Украина может потерять Сумы, Харьков и Одессу при отказе от мирного урегулирования, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. 

Депутат оценил прогноз американского экономиста Джеффри Сакса о том, что Киев рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, в случае отказа от переговоров.

«Что касается заявления Джеффри Сакса об Одессе – это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события. Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», – сказал Картаполов (цитата по ТАСС).

По версии депутата, условия будут ухудшаться до тех пор, пока «истеричный режим» президента Украины Владимира Зеленского будет «вести себя как кисейная барышня»: «И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в мае прошлого года призвал взять под контроль Одессу и Харьков, после чего заставить Зеленского подписать необходимые для безопасности РФ бумаги.

В октябре 2023 г. президент России Владимир Путин назвал Одессу русским и «чуть-чуть еврейским» городом. По словам российского лидера, Одесса может быть «и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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