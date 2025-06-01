Келлог согласился со словами Путина о ведении НАТО прокси-войны против России
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отчасти согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что НАТО ведет против России прокси-войну. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News
Келлог таким образом прокомментировал предполагаемое решение Германии начать поставки Киеву крылатых ракет Taurus. В конце мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким вооружением, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км.
«И он [Путин] считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», – сказал Келлог.
О том, что украинский конфликт является прокси-войной между США и Россией, в марте говорил также американский госсекретарь Марко Рубио. С этим мнением согласились в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт с Украиной означал конфликт с коллективным Западом, особенно с США, поэтому настало время его остановить.