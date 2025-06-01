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Келлог согласился со словами Путина о ведении НАТО прокси-войны против России

Ведомости

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отчасти согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что НАТО ведет против России прокси-войну. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News

Келлог таким образом прокомментировал предполагаемое решение Германии начать поставки Киеву крылатых ракет Taurus. В конце мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким вооружением, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км.

«И он [Путин] считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», – сказал Келлог.

О том, что украинский конфликт является прокси-войной между США и Россией, в марте говорил также американский госсекретарь Марко Рубио. С этим мнением согласились в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт с Украиной означал конфликт с коллективным Западом, особенно с США, поэтому настало время его остановить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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