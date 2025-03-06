В Кремле поддержали призывы завершить украинский конфликт
Конфликт с Украиной означал конфликт с коллективным Западом, особенно с США, поэтому сейчас настало время его остановить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он согласился со словами американского госсекретаря Марко Рубио, что конфликт представляет из себя прокси-войну между Россией и США, поэтому его пора завершать.
Как отметил Песков, неоднократно об этом говорили президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.
6 марта Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает проблему с Украиной как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт. Кроме того, он назвал конфликт прокси-войной между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией.
4 марта США объявили о приостановке военной поддержки Киева. Таким стал ответ на неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с Трампом в Белом доме 28 февраля.