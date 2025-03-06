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В Кремле поддержали призывы завершить украинский конфликт

Ведомости

Конфликт с Украиной означал конфликт с коллективным Западом, особенно с США, поэтому сейчас настало время его остановить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он согласился со словами американского госсекретаря Марко Рубио, что конфликт представляет из себя прокси-войну между Россией и США, поэтому его пора завершать.

Как отметил Песков, неоднократно об этом говорили президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.

6 марта Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает проблему с Украиной как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт. Кроме того, он назвал конфликт прокси-войной между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией.

4 марта США объявили о приостановке военной поддержки Киева. Таким стал ответ на неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с Трампом в Белом доме 28 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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