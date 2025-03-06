Рубио назвал украинский конфликт прокси-войной между Россией и США

В этот же день советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что Украина и США обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых возможно возобновление поставок военной помощи Киеву. Тогда же Зеленский сообщил, что Киев готовит новый план по мирному урегулированию.