Рубио назвал украинский конфликт прокси-войной между Россией и США
Украинский конфликт является прокси-войной между США и Россией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.
«Президент [США Дональд] Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», – сказал он, добавив, что этот конфликт необходимо завершить (цитата по «РИА Новости»).
4 марта США объявили о приостановке военной поддержки Киева. Таким стал ответ на неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с Трампом Белом доме 28 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приостановка поставок Киеву американских вооружений станет наилучшим вкладом в достижение мира. По его словам, главный объем военной поддержки поступал на Украину «из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов».
5 марта во время обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от украинского лидера, в котором тот заявил о желании как можно скорее сесть за стол переговоров.
В этот же день советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что Украина и США обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых возможно возобновление поставок военной помощи Киеву. Тогда же Зеленский сообщил, что Киев готовит новый план по мирному урегулированию.