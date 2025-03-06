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Рубио назвал украинский конфликт прокси-войной между Россией и США

Ведомости

Украинский конфликт является прокси-войной между США и Россией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Президент [США Дональд] Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», – сказал он, добавив, что этот конфликт необходимо завершить (цитата по «РИА Новости»).

4 марта США объявили о приостановке военной поддержки Киева. Таким стал ответ на неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с Трампом Белом доме 28 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приостановка поставок Киеву американских вооружений станет наилучшим вкладом в достижение мира. По его словам, главный объем военной поддержки поступал на Украину «из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов».

5 марта во время обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от украинского лидера, в котором тот заявил о желании как можно скорее сесть за стол переговоров.

В этот же день советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что Украина и США обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых возможно возобновление поставок военной помощи Киеву. Тогда же Зеленский сообщил, что Киев готовит новый план по мирному урегулированию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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