Украина готовит «план первых шагов» по мирному урегулированию
Киев готовит новый план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», – написал он в Telegram.
Зеленский сообщил, что Европа имеет общее видение окончания боевых действий и гарантий безопасности для Украины: «Она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США».
В ходе обращения к конгрессу 5 марта президент США Дональд Трамп объявил, что получил письмо от Зеленского, где последний выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. 5 марта советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон и Киев обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Украине могут возобновиться.
Американская военная помощь была остановлена 4 марта. В Белом доме пояснили, что такое решение является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон 28 февраля. Тогда Зеленский, Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс поссорились перед американской прессой.