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Украина готовит «план первых шагов» по мирному урегулированию

Ведомости

Киев готовит новый план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», – написал он в Telegram.

Зеленский сообщил, что Европа имеет общее видение окончания боевых действий и гарантий безопасности для Украины: «Она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США».

В ходе обращения к конгрессу 5 марта президент США Дональд Трамп объявил, что получил письмо от Зеленского, где последний выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. 5 марта советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон и Киев обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Украине могут возобновиться.

Американская военная помощь была остановлена 4 марта. В Белом доме пояснили, что такое решение является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон 28 февраля. Тогда Зеленский, Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс поссорились перед американской прессой.

Зеленский после остановки помощи заявил, что «Америка и Украина заслуживают важного диалога».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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