Украина готовит «план первых шагов» по мирному урегулированию

В ходе обращения к конгрессу 5 марта президент США Дональд Трамп объявил, что получил письмо от Зеленского, где последний выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. 5 марта советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон и Киев обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Украине могут возобновиться.