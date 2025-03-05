Уолтц: Украина и США обсуждают детали мирных переговоров
Киев и Вашингтон обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Украине могут возобновиться, сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.
В интервью программе «Fox & Friends» Уолтц рассказал, что Украина и США уже говорят о мерах по укреплению доверия, которые впоследствии планируют «передать русским и проверить их реакцию». В чем конкретно будут заключаться меры по укреплению доверия, чиновник не уточнил.
Уолтц добавил, что США должны знать, что Украина и Россия искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире.
4 марта ряд американских изданий сообщили о временной заморозке США всей военной помощи Украине со ссылкой на чиновников в Белом доме и американских военных. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона.
В ходе обращения к конгрессу 4 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, где последний выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта.