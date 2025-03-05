Уолтц: Украина и США обсуждают детали мирных переговоров

В интервью программе «Fox & Friends» Уолтц рассказал, что Украина и США уже говорят о мерах по укреплению доверия, которые впоследствии планируют «передать русским и проверить их реакцию». В чем конкретно будут заключаться меры по укреплению доверия, чиновник не уточнил.