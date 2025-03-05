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Уолтц: Украина и США обсуждают детали мирных переговоров

Ведомости

Киев и Вашингтон обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Украине могут возобновиться, сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.

В интервью программе «Fox & Friends» Уолтц рассказал, что Украина и США уже говорят о мерах по укреплению доверия, которые впоследствии планируют «передать русским и проверить их реакцию». В чем конкретно будут заключаться меры по укреплению доверия, чиновник не уточнил.

Уолтц добавил, что США должны знать, что Украина и Россия искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире.

4 марта ряд американских изданий сообщили о временной заморозке США всей военной помощи Украине со ссылкой на чиновников в Белом доме и американских военных. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона.

В ходе обращения к конгрессу 4 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, где последний выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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