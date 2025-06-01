В Днепропетровской области запустят вторую волну принудительной эвакуации
В Днепропетровской области Украины принудительно эвакуируют еще 14 населенных пунктов: пять – Межевской поселковой общины, семь – Великомихайловской и два – Маломихайловской. Об этом сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.
По его словам, граждане будут переселены в другие регионы, где для них подготовлены места. Принудительная эвакуация продлится два месяца. Отмечается, что жители могут сами выбирать регион для переезда.
31 мая эвакуацию объявили в 11 населенных пунктах Сумской области. На тот момент под обязательную процедуру попадали уже 213 поселений региона. Жителей призывали немедленно принять решение и покинуть область.