Рубио выразил соболезнования из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях

В ночь на 1 июня были подорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, включая машиниста. Губернатор региона Александр Богомаз объявил траур со 2 по 4 июня. Как сообщили власти, близкие погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб., люди с тяжелыми травмами – по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб.