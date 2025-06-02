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Рубио выразил соболезнования из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

С российской стороны было отмечено, что компетентные органы ведут тщательное расследование произошедшего и в ближайшее время его итоги будут опубликованы. Виновные будут выявлены и понесут заслуженное наказание.

Лавров и Рубио также обсудили ситуацию, связанную с конфликтом на Украине. Стороны провели обмен мнениями о различных инициативах, которые касаются политического урегулирования кризиса, включая планы возобновления прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 2 июня.

В ночь на 1 июня были подорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, включая машиниста. Губернатор региона Александр Богомаз объявил траур со 2 по 4 июня. Как сообщили власти, близкие погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб., люди с тяжелыми травмами – по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб.

В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива. В результате пострадали машинист и два его помощника. Железнодорожное и автомобильное движение на месте ЧП планируют восстановить в течение четырех дней.

Президент России Владимир Путин в течение ночи получал по линии ФСБ и МЧС доклады о ситуации с поездами. Главное следственное управление СК РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина приняло к производству уголовные дела о подрывах в Брянской и Курской областях. Происшествия квалифицировали как террористический акт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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