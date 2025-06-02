Мединский вышел к журналистам для заявления по итогам переговоров с Украиной

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на переговорах Киев передал российской делегации список украинских детей, которых сторона требует вернуть. Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового освобождения пленных. Глава минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что в ходе переговоров представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.