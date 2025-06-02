Мединский вышел к журналистам для заявления по итогам переговоров с Украиной
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский вышел к журналистам, чтобы сделать заявление по итогам переговоров, которые прошли в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщают «РИА новости».
В Стамбуле прошел второй раунд российской и украинской делегаций. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке, сообщал ТАСС. В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на переговорах Киев передал российской делегации список украинских детей, которых сторона требует вернуть. Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового освобождения пленных. Глава минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что в ходе переговоров представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.
На переговорах Россию представили помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавил Умеров.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.