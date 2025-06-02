Посол США в Израиле предложил создать палестинское государство во Франции
Посол США в Израиле Майк Хакаби раскритиковал призывы французских властей к созданию палестинского государства, сообщает Jerusalem Post.
«Если Франция действительно так решительно настроена на создание палестинского государства, у меня есть для них предложение: отделите кусок Французской Ривьеры и создайте палестинское государство», – сказал Хакаби.
Президент Франции Эммануэль Макрон в апреле заявил, что Париж может официально признать палестинское государство уже в июне 2025 г.
5 марта Лига арабских государств (ЛАГ) по итогам саммита признала право на создание независимого государства Палестина. В декларации арабские государства выразили требование к Израилю прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан. Также на территории сектора Газа предложили разместить миротворцев.