Глава управления МИД Белоруссии Варанков подарил Захаровой топор-колун

Глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус 24 мая сообщал, что Минск планирует подписать с Москвой программу о военно-техническом сотрудничестве до 2030 г. По его словам, сейчас идет заключительный этап подготовки программы, ее подписание пройдет «в ближайшее время». Будет также подписан сформированный до 2030 г. план действий.