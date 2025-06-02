Глава управления МИД Белоруссии Варанков подарил Захаровой топор-колун
По завершению российско-белорусских консультаций в Москве начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслан Варанков подарил официальному представителю МИД России Марии Захаровой топор-колун Belarus производства Минского тракторного завода. Об этом дипломат рассказала в своем Telegram-канале.
«С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку», – написала она.
МИД Белоруссии написал в социальной сети «ВКонтакте», что между дипломатами была достигнута договоренность «рубить правду матку сообща белорусским топором».
Захарова и Варанков провели межмидовские консультации по информационному сопровождению внешней политики и работе со СМИ. В частности, они обсудили борьбу с дезинформацией и фейками, совместные проекты в исторической сфере, а также профессиональную деятельность российских и белорусских журналистов.
Глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус 24 мая сообщал, что Минск планирует подписать с Москвой программу о военно-техническом сотрудничестве до 2030 г. По его словам, сейчас идет заключительный этап подготовки программы, ее подписание пройдет «в ближайшее время». Будет также подписан сформированный до 2030 г. план действий.