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Глава управления МИД Белоруссии Варанков подарил Захаровой топор-колун

Ведомости

По завершению российско-белорусских консультаций в Москве начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслан Варанков подарил официальному представителю МИД России Марии Захаровой топор-колун Belarus производства Минского тракторного завода. Об этом дипломат рассказала в своем Telegram-канале. 

«С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку», – написала она.

МИД Белоруссии написал в социальной сети «ВКонтакте», что между дипломатами была достигнута договоренность «рубить правду матку сообща белорусским топором». 

Захарова и Варанков провели межмидовские консультации по информационному сопровождению внешней политики и работе со СМИ. В частности, они обсудили борьбу с дезинформацией и фейками, совместные проекты в исторической сфере, а также профессиональную деятельность российских и белорусских журналистов.

Глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус 24 мая сообщал, что Минск планирует подписать с Москвой программу о военно-техническом сотрудничестве до 2030 г. По его словам, сейчас идет заключительный этап подготовки программы, ее подписание пройдет «в ближайшее время». Будет также подписан сформированный до 2030 г. план действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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