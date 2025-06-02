Лавров обсудил украинский конфликт с замгенсека ООН Томасом Флетчером
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером украинский конфликт с «упором на деполитизацию гуманитарных усилий» организации. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Лавров и Флетчер также провели обмен мнениями по ситуациям на Ближнем Востоке, включая зону палестино-израильского конфликта, в Сирии и Ливане. Кроме того, в ходе беседы они поднимали вопросы функционирования управления по координации гуманитарных вопросов ООН и системы реагирования организации с учетом комплексной реформы «ООН-80». Участники встречи отметили важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами и принципами международного гуманитарного права и необходимость обеспечения соответствующей финансовой поддержки операций.
В МИДе рассказали, что Флетчер принял участие в консультации с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. Они рассмотрели задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме.
2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке. С предложением о проведении встречи 2 июня выступил Лавров 29 мая. Тогда он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса на Украине и готова представить его украинской делегации и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров. В ходе переговоров РФ и Украина подробно обсудили обмены.