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Лавров обсудил украинский конфликт с замгенсека ООН Томасом Флетчером

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером украинский конфликт с «упором на деполитизацию гуманитарных усилий» организации. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

Лавров и Флетчер также провели обмен мнениями по ситуациям на Ближнем Востоке, включая зону палестино-израильского конфликта, в Сирии и Ливане. Кроме того, в ходе беседы они поднимали вопросы функционирования управления по координации гуманитарных вопросов ООН и системы реагирования организации с учетом комплексной реформы «ООН-80». Участники встречи отметили важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами и принципами международного гуманитарного права и необходимость обеспечения соответствующей финансовой поддержки операций.

В МИДе рассказали, что Флетчер принял участие в консультации с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. Они рассмотрели задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке. С предложением о проведении встречи 2 июня выступил Лавров 29 мая. Тогда он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса на Украине и готова представить его украинской делегации и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров. В ходе переговоров РФ и Украина подробно обсудили обмены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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