Лавров обсудил украинский конфликт с замгенсека ООН Томасом Флетчером

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке. С предложением о проведении встречи 2 июня выступил Лавров 29 мая. Тогда он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса на Украине и готова представить его украинской делегации и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров. В ходе переговоров РФ и Украина подробно обсудили обмены.