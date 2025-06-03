Трамп сообщил о «невиданных» темпах пополнения арсенала в США
США накапливает оружие с невиданной для себя скоростью, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Глава государства сообщил об «отличном разговоре» с американскими военачальниками. По его словам, сейчас в стране «самая сильная армия, которая когда-либо была у нас». Говоря об оружии, Трамп выразил надежду, что США никогда не придется его применять.
24 мая Трамп заявлял, что США разработали гиперзвуковые ракеты, а теперь производят их в больших количествах. По его словам, разработки этого оружия якобы «украли русские» во время президентства Барака Обамы. Трамп также говорил, что армия США изучает боевое применение беспилотников в украинском конфликте. По его словам, ситуация на украинском фронте показывает, как характер военных операций меняется посредством применения новых технологий.
В ноябре 2024 г. Росконгресс в своем докладе сообщал, что Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) США ускорило производство плутониевых сердечников – запалов для приведения ядерного оружия в действие. Тогда отмечалось, что модернизация этой сферы фактически свидетельствует о начале новой гонки вооружений.