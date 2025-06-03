Трамп сообщил о «невиданных» темпах пополнения арсенала в США

24 мая Трамп заявлял, что США разработали гиперзвуковые ракеты, а теперь производят их в больших количествах. По его словам, разработки этого оружия якобы «украли русские» во время президентства Барака Обамы. Трамп также говорил, что армия США изучает боевое применение беспилотников в украинском конфликте. По его словам, ситуация на украинском фронте показывает, как характер военных операций меняется посредством применения новых технологий.