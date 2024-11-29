Росконгресс: США начали новую гонку вооружений
Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) США ускорило производство плутониевых сердечников – запалов для приведения ядерного оружия в действие. Модернизация этой сферы фактически означает начало новой гонки вооружений. Об этом говорится в докладе Росконгресса, пишет «РИА Новости».
В докладе указано, что США фактически не создавали эти сердечники с конца 1980-х гг. NNSA сейчас работает над расширением мощностей по переработке плутония и производству самих сердечников для возможности выпуска не менее 80 единиц в год к 2030 г. Для этого требуется рекапитализировать мощности на объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине и в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико.
На модернизацию ядерного оружия США намерены потратить $138 млрд до 2049 г., что фактически означает начало новой гонки вооружений. Еще около $500 млрд хотят потратить на управление запасами ядерного оружия, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, снятых с вооружения, исследования, разработки, испытания и оценки, инфраструктурные операции. В реализации программы участвуют свыше 67 000 сотрудников. Их число за последние 10 лет было увеличено более чем на 70%. Одновременно средний возраст ядерного оружия в запасе США по состоянию на 2020 г. достиг 27,5 года.
В 2021 г. президент России Владимир Путин назвал сложившуюся в военной сфере ситуацию «гонкой вооружений на марше», она началась с выходом США из Договора по противоракетной обороне. При этом глава государства отметил, что Россия, имея новейшее оружие, никому им не угрожает.