Росконгресс: США начали новую гонку вооружений

На модернизацию ядерного оружия США намерены потратить $138 млрд до 2049 г., что фактически означает начало новой гонки вооружений. Еще около $500 млрд хотят потратить на управление запасами ядерного оружия, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, снятых с вооружения, исследования, разработки, испытания и оценки, инфраструктурные операции. В реализации программы участвуют свыше 67 000 сотрудников. Их число за последние 10 лет было увеличено более чем на 70%. Одновременно средний возраст ядерного оружия в запасе США по состоянию на 2020 г. достиг 27,5 года.