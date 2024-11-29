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Росконгресс: США начали новую гонку вооружений

Ведомости

Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) США ускорило производство плутониевых сердечников – запалов для приведения ядерного оружия в действие. Модернизация этой сферы фактически означает начало новой гонки вооружений. Об этом говорится в докладе Росконгресса, пишет «РИА Новости».

В докладе указано, что США фактически не создавали эти сердечники с конца 1980-х гг. NNSA сейчас работает над расширением мощностей по переработке плутония и производству самих сердечников для возможности выпуска не менее 80 единиц в год к 2030 г. Для этого требуется рекапитализировать мощности на объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине и в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико.

На модернизацию ядерного оружия США намерены потратить $138 млрд до 2049 г., что фактически означает начало новой гонки вооружений. Еще около $500 млрд хотят потратить на управление запасами ядерного оружия, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, снятых с вооружения, исследования, разработки, испытания и оценки, инфраструктурные операции. В реализации программы участвуют свыше 67 000 сотрудников. Их число за последние 10 лет было увеличено более чем на 70%. Одновременно средний возраст ядерного оружия в запасе США по состоянию на 2020 г. достиг 27,5 года.

В 2021 г. президент России Владимир Путин назвал сложившуюся в военной сфере ситуацию «гонкой вооружений на марше», она началась с выходом США из Договора по противоракетной обороне. При этом глава государства отметил, что Россия, имея новейшее оружие, никому им не угрожает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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