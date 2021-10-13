Путин заявил о начале гонки вооружений после выхода США из договора по ПРО
Президент России Владимир Путин назвал сложившуюся в военной сфере ситуацию «гонкой вооружений на марше», она началась с выходом США из договора по противоракетной обороне. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Я должен сказать, что это гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она после выхода Соединенных штатов из договора по противоракетной обороне», — сказал президент.
Путин напомнил, что противоракетная оборона направлена не просто на защиту, а в том числе на получение стратегического преимущества, нейтрализуя ядерный потенциал вероятного противника.
«Что мы должны сделать на этот счет?... Или создать такую же систему, которая строит огромных денег и неизвестно еще как эффективно будет работать, либо создать другую систему, которая безусловно будет преодолевать ПРО», — подчеркнул он.
При этом глава государства отметил, что Россия, имея новейшее оружие, никому им не угрожает и готова учитывать его при переговорах о сокращении вооружений.
США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны решением президента Джорджа Буша в 2001 г.