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Путин заявил о начале гонки вооружений после выхода США из договора по ПРО

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал сложившуюся в военной сфере ситуацию «гонкой вооружений на марше», она началась с выходом США из договора по противоракетной обороне. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

«Я должен сказать, что это гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она после выхода Соединенных штатов из договора по противоракетной обороне», — сказал президент.

Путин напомнил, что противоракетная оборона направлена не просто на защиту, а в том числе на получение стратегического преимущества, нейтрализуя ядерный потенциал вероятного противника.

«Что мы должны сделать на этот счет?... Или создать такую же систему, которая строит огромных денег и неизвестно еще как эффективно будет работать, либо создать другую систему, которая безусловно будет преодолевать ПРО», — подчеркнул он.

При этом глава государства отметил, что Россия, имея новейшее оружие, никому им не угрожает и готова учитывать его при переговорах о сокращении вооружений.

США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны решением президента Джорджа Буша в 2001 г.

Ранее по теме: Россия и США договорились создать рабочие группы по контролю над вооружениями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных