Трамп рассказал о производстве гиперзвуковых ракет в США в больших количествах

Трамп уже обвинял Россию в краже разработок «супер-пупер» ракеты в октябре 2023 г. Тогда он заявил о необходимости построить собственную противоракетную систему «Железный купол», которая поможет защититься от оружия Ирана, России и Китая. В ответ на заявление Трампа в Кремле отметили, что у России есть не одна собственная ракета, у которой нет мировых аналогов.