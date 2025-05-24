Трамп рассказал о производстве гиперзвуковых ракет в США в больших количествах
США разработали гиперзвуковые ракеты, а теперь производят их в больших количествах, сообщил президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Пойнт.
«Вы знаете, наши украли. Мы их разработчики. А их украли при Обаме. Они украли их. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло», – заявил лидер США, указывая на то, что чертежи ракет якобы украли во время президентского срока Барака Обамы (цитата по «РИА Новости»).
Трамп уже обвинял Россию в краже разработок «супер-пупер» ракеты в октябре 2023 г. Тогда он заявил о необходимости построить собственную противоракетную систему «Железный купол», которая поможет защититься от оружия Ирана, России и Китая. В ответ на заявление Трампа в Кремле отметили, что у России есть не одна собственная ракета, у которой нет мировых аналогов.