Трамп: США изучают применение дронов на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что армия Соединенных Штатов активно анализирует боевое применение беспилотников в конфликте на Украине. Об этом он сообщил, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.
По его словам, ситуация на украинском фронте демонстрирует, как новые технологии меняют характер военных операций. «Мы видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного», – отметил Трамп, добавив, что американские военные используют этот опыт для корректировки собственных подходов к ведению боевых действий.
Кроме того, глава Белого дома сообщил, что США приступили к серийному производству гиперзвукового оружия. Он вновь заявил, что чертежи этих ракет якобы были похищены в период президентства Барака Обамы, и предположил, что к утечке могли быть причастны российские структуры.