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Трамп: США изучают применение дронов на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия Соединенных Штатов активно анализирует боевое применение беспилотников в конфликте на Украине. Об этом он сообщил, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

По его словам, ситуация на украинском фронте демонстрирует, как новые технологии меняют характер военных операций. «Мы видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного», – отметил Трамп, добавив, что американские военные используют этот опыт для корректировки собственных подходов к ведению боевых действий.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что США приступили к серийному производству гиперзвукового оружия. Он вновь заявил, что чертежи этих ракет якобы были похищены в период президентства Барака Обамы, и предположил, что к утечке могли быть причастны российские структуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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