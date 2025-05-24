Трамп: США изучают применение дронов на Украине

По его словам, ситуация на украинском фронте демонстрирует, как новые технологии меняют характер военных операций. «Мы видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного», – отметил Трамп, добавив, что американские военные используют этот опыт для корректировки собственных подходов к ведению боевых действий.