Трамп увидел «бум» в экономике США после введения пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение торговых пошлин способствовало экономическому «буму» в стране. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома подчеркнул, что без возможности применения ответных пошлин в отношении других стран Соединенные Штаты не смогут обеспечить свое «экономическое выживание».
«Если другим странам будет позволено использовать против нас пошлины, а у нас не будет возможности быстро и ловко противодействовать им, вводя пошлины против них», – пояснил Трамп.
2 апреля Трамп объявил о введении «зеркальных пошлин» в отношении 185 стран и территорий. По его словам, торговые партнеры США нарушают правила свободной торговли и применяют нерыночные практики. Особую критику президента вызвали подходы Китая, Канады, Мексики и Таиланда к торговле с США. Для государств, которые, по мнению Вашингтона, «плохо относятся» к США, была разработана общая ставка для импорта товаров. Минимальный тариф составлял 10%.
9 апреля Трамп объявил о приостановке заградительных мер для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Этот срок истекает 8 июля. За это время многие государства вели переговоры с США, чтобы урегулировать ситуацию.
Особенно ожесточенная торговая война развернулась между США и Китаем. Пошлины на товары из Китая достигали 145%, а ответные – 125%. Однако в мае стороны заключили временное «перемирие»: Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Пекин – на американские с 125% до 10%.
8 мая США заключили торговую сделку с Великобританией. По мнению Трампа, соглашение укрепит безопасность обеих стран за счет создания зоны торговли алюминием и сталью, а также фармацевтической цепочки поставок. В рамках сделки Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10%-ных пошлин, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей.