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Трамп увидел «бум» в экономике США после введения пошлин

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение торговых пошлин способствовало экономическому «буму» в стране. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что без возможности применения ответных пошлин в отношении других стран Соединенные Штаты не смогут обеспечить свое «экономическое выживание».

«Если другим странам будет позволено использовать против нас пошлины, а у нас не будет возможности быстро и ловко противодействовать им, вводя пошлины против них», – пояснил Трамп.

2 апреля Трамп объявил о введении «зеркальных пошлин» в отношении 185 стран и территорий. По его словам, торговые партнеры США нарушают правила свободной торговли и применяют нерыночные практики. Особую критику президента вызвали подходы Китая, Канады, Мексики и Таиланда к торговле с США. Для государств, которые, по мнению Вашингтона, «плохо относятся» к США, была разработана общая ставка для импорта товаров. Минимальный тариф составлял 10%.

9 апреля Трамп объявил о приостановке заградительных мер для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Этот срок истекает 8 июля. За это время многие государства вели переговоры с США, чтобы урегулировать ситуацию.

Особенно ожесточенная торговая война развернулась между США и Китаем. Пошлины на товары из Китая достигали 145%, а ответные – 125%. Однако в мае стороны заключили временное «перемирие»: Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Пекин – на американские с 125% до 10%.

8 мая США заключили торговую сделку с Великобританией. По мнению Трампа, соглашение укрепит безопасность обеих стран за счет создания зоны торговли алюминием и сталью, а также фармацевтической цепочки поставок. В рамках сделки Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10%-ных пошлин, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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