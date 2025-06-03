Трамп увидел «бум» в экономике США после введения пошлин

2 апреля Трамп объявил о введении «зеркальных пошлин» в отношении 185 стран и территорий. По его словам, торговые партнеры США нарушают правила свободной торговли и применяют нерыночные практики. Особую критику президента вызвали подходы Китая, Канады, Мексики и Таиланда к торговле с США. Для государств, которые, по мнению Вашингтона, «плохо относятся» к США, была разработана общая ставка для импорта товаров. Минимальный тариф составлял 10%.