Баканов назвал внутренним делом США замену кандидатуры на пост главы NASA
Замена кандидатуры на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) является внутренним делом США. «Роскосмос» никак не оценивает эту ситуацию, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.
«Значит будет глава НАСА, с которым будем настраивать взаимодействие. Вы знаете, пилотируемые миссии у нас совместные. Ждем – и дальше будем реагировать», – сказал Баканов (цитата по «РИА Новости»).
В ночь на 1 июня президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отзывает кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА. Объяснений такому решению не приводилось. По данным Reuters, предприниматель Илон Маск рекомендовал Айзекмана на этот пост. Отмечалось, что сторонники Маска не только покидают DOGE, но и могут сократить свое присутствие в администрации в целом.