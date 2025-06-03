Баканов назвал внутренним делом США замену кандидатуры на пост главы NASA

В ночь на 1 июня президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отзывает кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА. Объяснений такому решению не приводилось. По данным Reuters, предприниматель Илон Маск рекомендовал Айзекмана на этот пост. Отмечалось, что сторонники Маска не только покидают DOGE, но и могут сократить свое присутствие в администрации в целом.