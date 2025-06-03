Песков: новый контакт с Трампом может быть оперативно организован

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа может не произойти в 2025 г. По его словам, для того чтобы контакт состоялся, нужна тщательная подготовка. Пока конкретных договоренностей нет, но «идея витает в воздухе», отметил помощник президента. На вопрос о том, можно ли гадать, «в каком квартале или году» главы государств смогут провести личный разговор, он ответил, что в этом нет смысла, хотя это и можно делать.