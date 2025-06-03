Песков: новый контакт с Трампом может быть оперативно организован
Новый контакт президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа может быть оперативно организован, если потребуется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно. Пока каких-то договоренностей нет», – сказал Песков.
2 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп готов участвовать в возможной встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако он настаивает на необходимости прямых переговоров между сторонами конфликта.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа может не произойти в 2025 г. По его словам, для того чтобы контакт состоялся, нужна тщательная подготовка. Пока конкретных договоренностей нет, но «идея витает в воздухе», отметил помощник президента. На вопрос о том, можно ли гадать, «в каком квартале или году» главы государств смогут провести личный разговор, он ответил, что в этом нет смысла, хотя это и можно делать.
Последний раз прямой контакт Путина и Трампа состоялся 19 мая. Тогда президенты провели двухчасовой телефонный разговор, обсудив мирное урегулирование на Украине. Оба назвали переговоры конструктивными.