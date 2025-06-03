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Песков: новый контакт с Трампом может быть оперативно организован

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Новый контакт президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа может быть оперативно организован, если потребуется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно. Пока каких-то договоренностей нет», – сказал Песков.

2 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп готов участвовать в возможной встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако он настаивает на необходимости прямых переговоров между сторонами конфликта.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа может не произойти в 2025 г. По его словам, для того чтобы контакт состоялся, нужна тщательная подготовка. Пока конкретных договоренностей нет, но «идея витает в воздухе», отметил помощник президента. На вопрос о том, можно ли гадать, «в каком квартале или году» главы государств смогут провести личный разговор, он ответил, что в этом нет смысла, хотя это и можно делать.

Последний раз прямой контакт Путина и Трампа состоялся 19 мая. Тогда президенты провели двухчасовой телефонный разговор, обсудив мирное урегулирование на Украине. Оба назвали переговоры конструктивными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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