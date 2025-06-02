Белый дом: Трамп открыт к участию в возможной встрече с Путиным и Зеленским

«Но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе. Мы видели, что сегодня они [делегации] это сделали по его инициативе. Что касается отношения президента к этим переговорам и тому, что там происходило, – я предоставлю ему возможность самому высказаться», – сказала представитель Белого дома.