Белый дом: Трамп открыт к участию в возможной встрече с Путиным и Зеленским

Белый дом: Трамп открыт к участию в возможной встрече с Путиным и ЗеленскимПри этом президент США хотел бы, чтобы стороны конфликта вели прямые переговоры
Президент США Дональд Трамп готов участвовать в возможной встрече с лидерами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, однако он настаивает на необходимости прямых переговоров между сторонами конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
2 июня после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена предложить провести встречу между Путиным и Зеленским.
Турецкий лидер также не исключил возможность участия в этой встрече Трампа.
На вопрос, готов ли Трамп поддержать это предложение и принять участие в такой встрече, Левитт сказала: «Президент уже говорил, что открыт к этому, если до этого дойдет».
«Но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе. Мы видели, что сегодня они [делегации] это сделали по его инициативе. Что касается отношения президента к этим переговорам и тому, что там происходило, – я предоставлю ему возможность самому высказаться», – сказала представитель Белого дома.
Вторая встреча российской и украинской делегаций в Турции 2 июня продолжалась более часа и проходила на русском языке. Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с урегулированием конфликта.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал российской стороне список украинских детей, которых требует вернуть. Зеленский подчеркнул, что стороны обменялись документами, касающимися урегулирования конфликта. Также началась подготовка к новому этапу обмена пленными.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в ходе переговоров достигнута договоренность об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на два-три дня на нескольких участках фронта для обмена телами погибших военных. Он также анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами за все время конфликта. Мединский пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел украинских военных. Кроме того, российская сторона передала Украине меморандум с условиями прекращения огня.
О возможных санкциях против России
Левитт не стала комментировать возможное введение новых санкций против России из-за продолжающегося конфликта на Украине.
На вопрос, готов ли Трамп ввести дополнительные санкции против Москвы, Левитт ответила: «Я позволю президенту самому высказаться по этому поводу».
Сам Трамп заявлял, что воздерживается от введения новых санкций против России, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по украинскому вопросу.
Об атаке Украины на военные аэродромы РФ
На вопрос о реакции Трампа на украинскую атаку с помощью беспилотников на российские военные аэродромы, Левитт подчеркнула: «Смотрите, реакция такова: эту войну нужно заканчивать».
«Эта война была жестокой с обеих сторон. Слишком много людей погибло, и президент хочет, чтобы она завершилась за столом переговоров. Он ясно дал это понять обоим лидерам – как публично, так и в частных разговорах», – добавила она.
1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщали в Минобороны. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники нападения задержаны.
При этом атака не привела к срыву переговоров в Стамбуле, они прошли 2 июня, как и планировалось.