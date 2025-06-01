Ушаков: встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 году
Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может не произойти в 2025 г., сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам Ушакова, для того, чтобы встреча состоялась, нужна тщательная подготовка. Пока конкретных договоренностей нет, но «идея витает в воздухе», отметил помощник президента. На вопрос о том, можно ли гадать, «в каком квартале или году» главы государств смогут провести личный разговор, он ответил, что в этом нет смысла, хотя это и можно делать. При этом, подчеркнул Ушаков, «не факт», что это случится в 2025 г.
Перед двухчасовым телефонным разговором Путина и Трампа, который прошел 19 мая, президент США утверждал, что урегулирование конфликта России и Украины возможно только с его участием и посредничеством (при личной встрече с Путиным).
31 мая стало известно, что в Евросоюзе рассматривают поддержку Украины без участия США. Официальные лица Великобритании и Франции, по данным The Telegraph, считают, что Трамп «покинул страну». Теперь страны договариваются о «необходимости» усилить экономическое давление на Россию.
28 мая президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. Эта встреча стала бы продолжением переговоров, которые прошли 16 мая в Стамбуле. Тогда делегации России и Украины (без участия лидеров стран) встретились впервые на прямых переговорах с 2022 г.