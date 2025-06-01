Ушаков: встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 году

По словам Ушакова, для того, чтобы встреча состоялась, нужна тщательная подготовка. Пока конкретных договоренностей нет, но «идея витает в воздухе», отметил помощник президента. На вопрос о том, можно ли гадать, «в каком квартале или году» главы государств смогут провести личный разговор, он ответил, что в этом нет смысла, хотя это и можно делать. При этом, подчеркнул Ушаков, «не факт», что это случится в 2025 г.