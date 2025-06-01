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Ушаков: встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 году

Ведомости

Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может не произойти в 2025 г., сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Ушакова, для того, чтобы встреча состоялась, нужна тщательная подготовка. Пока конкретных договоренностей нет, но «идея витает в воздухе», отметил помощник президента. На вопрос о том, можно ли гадать, «в каком квартале или году» главы государств смогут провести личный разговор, он ответил, что в этом нет смысла, хотя это и можно делать. При этом, подчеркнул Ушаков, «не факт», что это случится в 2025 г.

Перед двухчасовым телефонным разговором Путина и Трампа, который прошел 19 мая, президент США утверждал, что урегулирование конфликта России и Украины возможно только с его участием и посредничеством (при личной встрече с Путиным).

31 мая стало известно, что в Евросоюзе рассматривают поддержку Украины без участия США. Официальные лица Великобритании и Франции, по данным The Telegraph, считают, что Трамп «покинул страну». Теперь страны договариваются о «необходимости» усилить экономическое давление на Россию.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. Эта встреча стала бы продолжением переговоров, которые прошли 16 мая в Стамбуле. Тогда делегации России и Украины (без участия лидеров стран) встретились впервые на прямых переговорах с 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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