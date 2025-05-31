В Европе рассматривают поддержку Киева без участия США
На встрече представителей министерств иностранных дел в Гааге царили «мрачные настроения», пишет The Telegraph со ссылкой на источник. В основном, обсуждалось обеспечение Украине необходимой поддержки, если США продолжить предоставлять лишь некоторые конкретные ресурсы (например, разведданные).
По данным издания, официальные лица Великобритании и Франции, разрабатывающие планы по созданию на Украине миротворческих сил, обсудили необходимость «посмотреть правде в глаза и признать, что президент США Дональд Трамп покинул страну». Отмечается, что чиновники согласились сместить внимание с развертывания европейских войск на долгосрочную оборону Киева без американской поддержки.
«Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут не нашей стороне», – процитировало издание западного чиновника.
По словам собеседника, на встрече была признана «необходимость» усилить экономическое давление на Россию.
30 мая спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что 2 июня в Стамбуле Вашингтон проведет встречу с представителями Германии, Франции и Великобритании. В этот же день и в этом же месте Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом.