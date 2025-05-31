В Европе рассматривают поддержку Киева без участия США

30 мая спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что 2 июня в Стамбуле Вашингтон проведет встречу с представителями Германии, Франции и Великобритании. В этот же день и в этом же месте Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом.