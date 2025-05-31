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В Европе рассматривают поддержку Киева без участия США

Ведомости

На встрече представителей министерств иностранных дел в Гааге царили «мрачные настроения», пишет The Telegraph со ссылкой на источник. В основном, обсуждалось обеспечение Украине необходимой поддержки, если США продолжить предоставлять лишь некоторые конкретные ресурсы (например, разведданные).

По данным издания, официальные лица Великобритании и Франции, разрабатывающие планы по созданию на Украине миротворческих сил, обсудили необходимость «посмотреть правде в глаза и признать, что президент США Дональд Трамп покинул страну». Отмечается, что чиновники согласились сместить внимание с развертывания европейских войск на долгосрочную оборону Киева без американской поддержки.

 «Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут не нашей стороне», – процитировало издание западного чиновника.

По словам собеседника, на встрече была признана «необходимость» усилить экономическое давление на Россию.

30 мая спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что 2 июня в Стамбуле Вашингтон проведет встречу с представителями Германии, Франции и Великобритании. В этот же день и в этом же месте Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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