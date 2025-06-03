Песков объяснил, почему был опубликован российский меморандум по Украине

До этого корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер разместил полную версию проекта украинского меморандума. Документ состоит из пяти разделов. В нем Украина настаивает на безоговорочном прекращении боевых действий в качестве обязательного условия для начала мирных переговоров и требует гарантий от международного сообщества. Киев подчеркивает, что не обязан сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Кроме того, украинская сторона настаивает на встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения ключевых аспектов окончательного урегулирования.