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Песков объяснил, почему был опубликован российский меморандум по Украине

Песков: меморандум РФ направлен на устранение причин украинского конфликта
Ведомости

Россия готовила и передавала Украине свой проект меморандума в закрытом режиме без утечек. Уже после переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский принял решение его опубликовать. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что меморандум сначала был передан украинской стороне, после чего состоялось его обсуждение. Кроме того, произошла де-факто публикация украинского документа. Он был опубликован еще до того, как делегации России и Украины сели за стол переговоров в Стамбуле.

«Вот обсуждение по нему первое состоялось, и было принято такое решение Мединским, главой переговорной группы», – указал представитель Кремля.

Песков добавил, что текст документа «содержит очень много положений, там есть и поливариантность». «Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования», – подчеркнул Песков.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров Москвы и Киева. Встреча продолжалась больше часа. Российская делегация передала украинским переговорщикам свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Украина также успела передать свой меморандум в двух вариантах – на украинском и английском языках.

В тот же день полное содержание российского меморандума по украинскому урегулированию опубликовали «РИА Новости», ТАСС и RT. Документ разделен на три раздела. Первый – это основные параметры окончательного урегулирования. Второй раздел – условия прекращения огня. А третий раздел – последовательность шагов и сроки их осуществления.

До этого корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер разместил полную версию проекта украинского меморандума. Документ состоит из пяти разделов. В нем Украина настаивает на безоговорочном прекращении боевых действий в качестве обязательного условия для начала мирных переговоров и требует гарантий от международного сообщества. Киев подчеркивает, что не обязан сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Кроме того, украинская сторона настаивает на встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения ключевых аспектов окончательного урегулирования.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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