Песков: Россия продолжает использовать каналы для диалога с США

По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. На следующей неделе Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.