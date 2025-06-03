Песков: Россия продолжает использовать каналы для диалога с США
Российская сторона имеет каналы диалога с США и продолжает использовать их для общения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, говоря о том, собирается ли РФ делиться с американской стороной своим видением переговоров с Украиной.
Делегация Украины, которую возглавила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, в свою очередь, в ходе контактов с командой президента США Дональда Трампа обсудит результаты переговоров с Россией в Стамбуле.
Песков сообщал, что новый контакт президента РФ Владимира Путина и Трампа может быть оперативно организован, если потребуется.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Диалог продолжался более часа. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также успел передать свой меморандум в двух вариантах – на украинском и английском языках.
По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. На следующей неделе Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.