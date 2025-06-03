Результаты выборов в Польше в Кремле назвали внутренним делом страны
Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше является внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, «поляки проголосовали, за кого они хотели проголосовать».
«Насколько мы понимаем, сейчас не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволило бы понять необходимость все-таки задуматься над нормализацией отношений со своими соседями, прежде всего с РФ», – подчеркнул Песков.
1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Правоконсервативный кандидат Навроцкий получил 50,89% голосов, а его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, – 49,11%. Президент США Дональд Трамп поздравил поляков с избранием Навроцкого, назвав его «победителем». Во время предвыборной кампании Навроцкий получил поддержку американской администрации. Еще до выборов Трамп принял его в Овальном кабинете. Такой поступок стал значительным отклонением от традиционного дипломатического протокола США, запрещающего вмешательство во внутренние дела других стран.