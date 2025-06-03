Результаты выборов в Польше в Кремле назвали внутренним делом страны

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Правоконсервативный кандидат Навроцкий получил 50,89% голосов, а его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, – 49,11%. Президент США Дональд Трамп поздравил поляков с избранием Навроцкого, назвав его «победителем». Во время предвыборной кампании Навроцкий получил поддержку американской администрации. Еще до выборов Трамп принял его в Овальном кабинете. Такой поступок стал значительным отклонением от традиционного дипломатического протокола США, запрещающего вмешательство во внутренние дела других стран.