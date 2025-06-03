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Результаты выборов в Польше в Кремле назвали внутренним делом страны

Ведомости

Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше является внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, «поляки проголосовали, за кого они хотели проголосовать».

«Насколько мы понимаем, сейчас не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволило бы понять необходимость все-таки задуматься над нормализацией отношений со своими соседями, прежде всего с РФ», – подчеркнул Песков.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Правоконсервативный кандидат Навроцкий получил 50,89% голосов, а его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, – 49,11%. Президент США Дональд Трамп поздравил поляков с избранием Навроцкого, назвав его «победителем». Во время предвыборной кампании Навроцкий получил поддержку американской администрации. Еще до выборов Трамп принял его в Овальном кабинете. Такой поступок стал значительным отклонением от традиционного дипломатического протокола США, запрещающего вмешательство во внутренние дела других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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