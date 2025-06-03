Песков призвал дождаться результатов следствия по ударам украинских БПЛА 1 июня
Удары беспилотниками вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня расследует Следственный комитет РФ, необходимо дождаться заявления Минобороны России по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы говорили, что президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. <...> Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны России», – сказал Песков.
1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщало Минобороны России.
Ведомство заявило, что на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Все возгорания удалось ликвидировать, военнослужащие и гражданский персонал не пострадали. Также задержаны несколько участников терактов.
Удары дронов в поселке Средний Иркутской области стали первым подобным инцидентом на территории Сибири. При атаке украинских беспилотников на Рязань осколок сбитого дрона повредил крышу одного из жилых домов. В результате удара никто не пострадал. На фоне происшествий в приграничных регионах на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.