Песков призвал дождаться результатов следствия по ударам украинских БПЛА 1 июня

Удары дронов в поселке Средний Иркутской области стали первым подобным инцидентом на территории Сибири. При атаке украинских беспилотников на Рязань осколок сбитого дрона повредил крышу одного из жилых домов. В результате удара никто не пострадал. На фоне происшествий в приграничных регионах на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.