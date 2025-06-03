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Песков призвал дождаться результатов следствия по ударам украинских БПЛА 1 июня

Ведомости

Удары беспилотниками вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня расследует Следственный комитет РФ, необходимо дождаться заявления Минобороны России по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы говорили, что президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. <...> Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны России», – сказал Песков.

1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщало Минобороны России.

Ведомство заявило, что на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Все возгорания удалось ликвидировать, военнослужащие и гражданский персонал не пострадали. Также задержаны несколько участников терактов.

Удары дронов в поселке Средний Иркутской области стали первым подобным инцидентом на территории Сибири. При атаке украинских беспилотников на Рязань осколок сбитого дрона повредил крышу одного из жилых домов. В результате удара никто не пострадал. На фоне происшествий в приграничных регионах на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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