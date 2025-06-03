Более 90% мужчин признано годными на Украине по итогам повторной медкомиссии

Всеобщая мобилизация началась на Украине с февраля 2022 г. и неоднократно продлевалась. Сначала на фронт призывали мужчин от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 г. этот порог был снижен до 25 лет. 12 февраля 2025 г. минобороны Украины объявило о запуске проекта «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи, но этот план «провалился», как писала газета The Wall Street Journal.