Более 90% мужчин признано годными на Украине по итогам повторной медкомиссии
Украинские военкоматы признали годными 93% мужчин, которые ранее были ограниченно годными и прошли повторную медкомиссию, сообщил спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает ТАСС.
Военнообязанные на Украине должны добровольно прийти на повторную медкомиссию, если они были признаны ограниченно годными до 4 мая. Иначе полиция будет доставлять их в военкоматы принудительно.
Агентство также передает слова члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского о том, что почти всех граждан, признанных ограниченно годными, после прохождения повторной медкомиссии переводят в статус годных.
Всеобщая мобилизация началась на Украине с февраля 2022 г. и неоднократно продлевалась. Сначала на фронт призывали мужчин от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 г. этот порог был снижен до 25 лет. 12 февраля 2025 г. минобороны Украины объявило о запуске проекта «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи, но этот план «провалился», как писала газета The Wall Street Journal.