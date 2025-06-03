Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин планирует сделать все, чтобы «Северный поток – 2» не был введен в эксплуатацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обсуждения нового пакета антироссийских санкций на прошлой неделе упомянула «Северный поток». По словам источников Financial Times, она предварительно проконсультировалась с Мерцем, который поддержал этот шаг.