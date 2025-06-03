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Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций

Ведомости

Швейцария расширила санкционные списки в отношении России в рамках 17-го пакета санкций Евросоюза. Это следует из сообщения государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) страны, передает ТАСС.

Ограничительный список пополнили 17 физических лиц и 58 организаций, а также 189 судов и 31 предприятие. Агентство отмечает, что таким образом Швейцария частично присоединилась к 17-му пакет европейских санкций.

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России 20 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас тогда же заявила, что Брюссель уже начал подготовку новых санкций в отношении Москвы.

24 мая Bloomberg писал, что Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от платежной системы SWIFT в рамках нового пакета антироссийских санкций. Брюссель также изучает возможность нового снижения ценового потолка на российскую нефть и введения ограничений против проекта «Северный поток».

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин планирует сделать все, чтобы «Северный поток – 2» не был введен в эксплуатацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обсуждения нового пакета антироссийских санкций на прошлой неделе упомянула «Северный поток». По словам источников Financial Times, она предварительно проконсультировалась с Мерцем, который поддержал этот шаг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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