Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций
Швейцария расширила санкционные списки в отношении России в рамках 17-го пакета санкций Евросоюза. Это следует из сообщения государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) страны, передает ТАСС.
Ограничительный список пополнили 17 физических лиц и 58 организаций, а также 189 судов и 31 предприятие. Агентство отмечает, что таким образом Швейцария частично присоединилась к 17-му пакет европейских санкций.
ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России 20 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас тогда же заявила, что Брюссель уже начал подготовку новых санкций в отношении Москвы.
24 мая Bloomberg писал, что Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от платежной системы SWIFT в рамках нового пакета антироссийских санкций. Брюссель также изучает возможность нового снижения ценового потолка на российскую нефть и введения ограничений против проекта «Северный поток».
28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин планирует сделать все, чтобы «Северный поток – 2» не был введен в эксплуатацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обсуждения нового пакета антироссийских санкций на прошлой неделе упомянула «Северный поток». По словам источников Financial Times, она предварительно проконсультировалась с Мерцем, который поддержал этот шаг.