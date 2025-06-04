Шойгу прилетел в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

28 мая Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ заявлял о стремлении Москвы и Пхеньяна к расширению двустороннего сотрудничества в сложных условиях международной обстановки. Секретарь Совбеза подчеркивал, что доверительные отношения между лидерами России и КНДР свидетельствуют о взаимном стремлении стран к дальнейшему укреплению обоюдовыгодного партнерства. Шойгу также поблагодарил северокорейских солдат: по его словам, они защищали Курскую область, «как собственную родину».