Шойгу прилетел в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина. В ходе визита запланирована его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.
Про данным пресс-службы аппарата Совбеза РФ, на переговорах планируется обсудить выполнение отдельных пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Также будет затронута тема увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины.
Предыдущий визит Шойгу в КНДР состоялся 21 марта. Тогда он также встречался с Ким Чен Ыном. В частности, глава Совбеза передал северокорейскому лидеру послание от Путина.
28 мая Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ заявлял о стремлении Москвы и Пхеньяна к расширению двустороннего сотрудничества в сложных условиях международной обстановки. Секретарь Совбеза подчеркивал, что доверительные отношения между лидерами России и КНДР свидетельствуют о взаимном стремлении стран к дальнейшему укреплению обоюдовыгодного партнерства. Шойгу также поблагодарил северокорейских солдат: по его словам, они защищали Курскую область, «как собственную родину».