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Шойгу прилетел в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина. В ходе визита запланирована его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

Про данным пресс-службы аппарата Совбеза РФ, на переговорах планируется обсудить выполнение отдельных пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Также будет затронута тема увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины.

Предыдущий визит Шойгу в КНДР состоялся 21 марта. Тогда он также встречался с Ким Чен Ыном. В частности, глава Совбеза передал северокорейскому лидеру послание от Путина.

28 мая Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ заявлял о стремлении Москвы и Пхеньяна к расширению двустороннего сотрудничества в сложных условиях международной обстановки. Секретарь Совбеза подчеркивал, что доверительные отношения между лидерами России и КНДР свидетельствуют о взаимном стремлении стран к дальнейшему укреплению обоюдовыгодного партнерства. Шойгу также поблагодарил северокорейских солдат: по его словам, они защищали Курскую область, «как собственную родину».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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