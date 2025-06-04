Путин на совещании с правительством обсудит ЧП с поездом в Брянской области

2 июня Богомаз сообщил, что движение поездов на участке железной дороги в Брянской области, где в результате подрыва обрушился мост, восстановлено. Глава региона подчеркнул, что пути были расчищены менее чем за сутки. При этом на восстановление моста и дорожного сообщения при проведении всех конкурсных процедур уйдет от 3,5 до 4 месяцев. Если же на федеральном уровне будет решено определить подрядчика без торгов, то работы займут 1,5–2 месяца.