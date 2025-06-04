Путин на совещании с правительством обсудит ЧП с поездом в Брянской области
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством обсудит ликвидацию последствий ЧП с поездом в Брянской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд, следовавший по маршруту Климов – Москва. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, в поезде было было 388 пассажиров. В результате ЧП погибли семь человек, еще 66 получили ранения.
Позже в тот же день о происшествии на железной дороге в Курской области сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По данным Следственного комитета России, причиной падения мостов в обоих случаях стали их подрывы.
2 июня Богомаз сообщил, что движение поездов на участке железной дороги в Брянской области, где в результате подрыва обрушился мост, восстановлено. Глава региона подчеркнул, что пути были расчищены менее чем за сутки. При этом на восстановление моста и дорожного сообщения при проведении всех конкурсных процедур уйдет от 3,5 до 4 месяцев. Если же на федеральном уровне будет решено определить подрядчика без торгов, то работы займут 1,5–2 месяца.