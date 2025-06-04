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Путин на совещании с правительством обсудит ЧП с поездом в Брянской области

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством обсудит ликвидацию последствий ЧП с поездом в Брянской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд, следовавший по маршруту Климов – Москва. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, в поезде было было 388 пассажиров. В результате ЧП погибли семь человек, еще 66 получили ранения.

Позже в тот же день о происшествии на железной дороге в Курской области сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По данным Следственного комитета России, причиной падения мостов в обоих случаях стали их подрывы.

2 июня Богомаз сообщил, что движение поездов на участке железной дороги в Брянской области, где в результате подрыва обрушился мост, восстановлено. Глава региона подчеркнул, что пути были расчищены менее чем за сутки. При этом на восстановление моста и дорожного сообщения при проведении всех конкурсных процедур уйдет от 3,5 до 4 месяцев. Если же на федеральном уровне будет решено определить подрядчика без торгов, то работы займут 1,5–2 месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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