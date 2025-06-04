Посольство США в Киеве предупредило американцев о возможном мощном ударе России
Россия может нанести мощный удар по Украине. Об этом заявили в посольстве США в Киеве, призвав американцев быть осторожными.
«Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины в последние недели, и в настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность», – говорится в сообщении.
Диппредставительство рекомендовало «быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги».
1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов базирования стратегической авиации РФ в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщало Минобороны России.
4 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп пояснил, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы. Американский президент заявил, что хотя беседа была хорошей, но «это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию»: «Путин указал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавние атаки на аэродромы».