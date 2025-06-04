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Посольство США в Киеве предупредило американцев о возможном мощном ударе России

Ведомости

Россия может нанести мощный удар по Украине. Об этом заявили в посольстве США в Киеве, призвав американцев быть осторожными.

«Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины в последние недели, и в настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность», – говорится в сообщении. 

Диппредставительство рекомендовало «быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги».

1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов базирования стратегической авиации РФ в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщало Минобороны России.

4 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп пояснил, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы. Американский президент заявил, что хотя беседа была хорошей, но «это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию»: «Путин указал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавние атаки на аэродромы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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