Посольство США в Киеве предупредило американцев о возможном мощном ударе России

4 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп пояснил, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы. Американский президент заявил, что хотя беседа была хорошей, но «это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию»: «Путин указал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавние атаки на аэродромы».