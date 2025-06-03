Белый дом: Украина не уведомила Трампа заранее об атаке на аэродромы РФ

Белый дом: Украина не уведомила Трампа заранее об атаке на аэродромы РФАмериканский лидер не хочет, чтобы конфликт затягивался, и добивается прекращения боевых действий
Украина не проинформировала президента США Дональда Трампа заранее о запланированных ударах дронов по российским аэродромам, сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт журналистам.
«Нет, не был», – сказала Левитт в ответ на вопрос, был ли Трамп уведомлен заранее о запланированной атаке.
На вопрос журналистов, одобряет ли Трамп решение Украины нанести удар по бомбардировщикам, способным нести ядерное оружие, Левитт воздержалась от комментариев: «Я бы хотела предоставить самому президенту возможность ответить на этот вопрос».
«Он хочет, чтобы боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы перестали гибнуть люди и чтобы этот конфликт был решен за столом переговоров. Причина, по которой он так глубоко вовлечен и тратит столько времени и усилий на урегулирование этой войны, в том, что он не может спокойно смотреть, как гибнут люди. Да, это не американцы, это русские и украинцы. Это конфликт, происходящий далеко от нас, но этот президент искренне заботится о мире, и именно этого он добивается», – добавила представитель Белого дома.
Левитт также отметила, что разговаривала с Трампом о ситуации вокруг украинского конфликта сегодня утром.
«Он по-прежнему сохраняет позитивный настрой в отношении достигнутого прогресса, – заявила она. – Он призвал обе стороны сесть за стол переговоров и обсудить все напрямую – и они это сделали. Россия передала украинской стороне меморандум о мире, или план мира, или, как я понимаю, предложение такового. Также было достигнуто соглашение об обмене военнопленными... Так что он сохраняет оптимизм по поводу тех подвижек, которые мы наблюдаем, но при этом он реалист и понимает, что это конфликт между двумя странами, который длится уже давно по причине слабости и некомпетентности его предшественников. Он прилагает большие усилия для того, чтобы урегулировать этот конфликт, – именно на этом он сейчас сосредоточен».
3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары беспилотниками вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня расследует Следственный комитет РФ, необходимо дождаться заявления Минобороны России по этому вопросу.
1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщало Минобороны России.
Ведомство заявило, что на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Все возгорания удалось ликвидировать, военнослужащие и гражданский персонал не пострадали. Также задержаны несколько участников терактов.
Удары дронов в поселке Средний Иркутской области стали первым подобным инцидентом на территории Сибири. При атаке украинских беспилотников на Рязань осколок сбитого дрона повредил крышу одного из жилых домов. В результате удара никто не пострадал. На фоне происшествий в приграничных регионах на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.