Белый дом: Украина не уведомила Трампа заранее об атаке на аэродромы РФ

«Он по-прежнему сохраняет позитивный настрой в отношении достигнутого прогресса, – заявила она. – Он призвал обе стороны сесть за стол переговоров и обсудить все напрямую – и они это сделали. Россия передала украинской стороне меморандум о мире, или план мира, или, как я понимаю, предложение такового. Также было достигнуто соглашение об обмене военнопленными... Так что он сохраняет оптимизм по поводу тех подвижек, которые мы наблюдаем, но при этом он реалист и понимает, что это конфликт между двумя странами, который длится уже давно по причине слабости и некомпетентности его предшественников. Он прилагает большие усилия для того, чтобы урегулировать этот конфликт, – именно на этом он сейчас сосредоточен».