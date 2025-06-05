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В Госдуме предложили ограничить декретные выплаты для мигрантов

Ведомости

Ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов предложили в Госдуме. С инициативой выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает ТАСС со ссылкой на копию его обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову.

Согласно предложению, выплаты по больничным листам для обладателей разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также для граждан стран ЕАЭС (включая временно находящихся в России и работающих по договорам) будут производиться только при условии шестимесячной уплаты страховых взносов до момента наступления страхового случая.

Депутат также предлагает установить для иностранцев условие по наличию как минимум одного года страхового стажа для получения выплат по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет. При этом для белорусских граждан планируется сохранить существующий порядок. В настоящее время данные категории мигрантов имеют право на обязательное социальное страхование на тех же основаниях, что и россияне.

3 июня в Следственном комитете (СК) России сообщили, что преступная активность среди детей мигрантов с начала 2025 г. увеличилась на 13%. В прошлом году рост показатель составлял 8%. На 82% в 2024 г. выросло число особо тяжких преступлений подростков-мигрантов. В этот же день депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением запретить мигрантам с судимостью работать в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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