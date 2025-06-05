В Госдуме предложили ограничить декретные выплаты для мигрантов

Депутат также предлагает установить для иностранцев условие по наличию как минимум одного года страхового стажа для получения выплат по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет. При этом для белорусских граждан планируется сохранить существующий порядок. В настоящее время данные категории мигрантов имеют право на обязательное социальное страхование на тех же основаниях, что и россияне.