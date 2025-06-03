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СК: среди детей мигрантов в 2025 году выросла преступность

Ведомости

Преступная активность среди детей мигрантов с начала 2025 г. выросла на 13%. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по итогам совещания по вопросам расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. В ведомстве отметили, что этот вопрос вызывает серьезную озабоченность.

В прошлом году этот показатель увеличился на 8%. При этом в 2024 г. на 82% возросло число особо тяжких преступлений подростков-мигрантов.

Кроме того, представитель СК Александр Бастрыкин отметил рост числа всех криминальных проявлений подростков на четверть (с 7 630 до 9 522) по итогам четырех месяцев 2025 г. Также, по его словам, в 1,5 раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних.

В СК считают, что такое поведение подростков может быть обусловлено отрицательным примером взрослых, имеющих преступный опыт. В последнее время также распространились преступления, вызванные негативной информацией в интернете и вовлечением подростков в криминальную деятельность через мессенджеры. 

По итогам встречи Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений проанализировать состояние подростковой преступности и наметить шаги по нейтрализации негативных факторов. 

На Петербургском международном юридическом форуме председатель СК сообщал, что в I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам января – марта текущего года число преступлений, которые совершили иностранные граждане в России, выросло на 15%. В 2024 г. следователи возбудили 918 дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции. Бастрыкин заметил, что это число значительно больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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