СК: среди детей мигрантов в 2025 году выросла преступность
Преступная активность среди детей мигрантов с начала 2025 г. выросла на 13%. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по итогам совещания по вопросам расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. В ведомстве отметили, что этот вопрос вызывает серьезную озабоченность.
В прошлом году этот показатель увеличился на 8%. При этом в 2024 г. на 82% возросло число особо тяжких преступлений подростков-мигрантов.
Кроме того, представитель СК Александр Бастрыкин отметил рост числа всех криминальных проявлений подростков на четверть (с 7 630 до 9 522) по итогам четырех месяцев 2025 г. Также, по его словам, в 1,5 раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних.
В СК считают, что такое поведение подростков может быть обусловлено отрицательным примером взрослых, имеющих преступный опыт. В последнее время также распространились преступления, вызванные негативной информацией в интернете и вовлечением подростков в криминальную деятельность через мессенджеры.
По итогам встречи Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений проанализировать состояние подростковой преступности и наметить шаги по нейтрализации негативных факторов.
На Петербургском международном юридическом форуме председатель СК сообщал, что в I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам января – марта текущего года число преступлений, которые совершили иностранные граждане в России, выросло на 15%. В 2024 г. следователи возбудили 918 дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции. Бастрыкин заметил, что это число значительно больше, чем в 2023 г.