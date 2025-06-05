В Таиланде не исключили запуск оплаты картами «Мир»
В Таиланде не исключают запуска оплаты картами «Мир». Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатда Саруттилаван в ходе выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025. Она положительно оценила такую возможность, но отметила, что на реализацию может потребоваться время. Ее слова передает ТАСС.
Саруттилаван добавила, что ТАТ сейчас ведет переговоры с банками по вопросу платежных каналов. Банки, в свою очередь, ищут пути для проведения платежей.
Саруттилаван также рассказала. что по итогам года Таиланд могут посетить от 1,8 до 2 млн россиян. Это больше, чем показатель годом ранее, когда страна приняла свыше 1,7 млн россиян. При этом туриндустрия страны стремится привлечь больше «качественных» туристов, а не гнаться за количеством. Основной проблемой для туристов из России является именно прием платежей.
26 мая крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank начал выборочно приостанавливать доступ к счетам некоторых российских клиентов. Речь идет о блокировке карт с требованием лично явиться в отделение с паспортом и банковской книжкой. Тогда туроператоры напомнили, что россияне, прибывающие в Таиланд по безвизовому режиму, формально не имеют права на открытие банковских счетов в местных финучреждениях.
Глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун сообщала, что страна не будет пересматривать безвизовый режим для россиян, продолжительность которого сейчас составляет 60 дней.