В Таиланде не исключили запуск оплаты картами «Мир»

Саруттилаван также рассказала. что по итогам года Таиланд могут посетить от 1,8 до 2 млн россиян. Это больше, чем показатель годом ранее, когда страна приняла свыше 1,7 млн россиян. При этом туриндустрия страны стремится привлечь больше «качественных» туристов, а не гнаться за количеством. Основной проблемой для туристов из России является именно прием платежей.