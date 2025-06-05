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В Таиланде не исключили запуск оплаты картами «Мир»

Ведомости

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами «Мир». Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатда Саруттилаван в ходе выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025. Она положительно оценила такую возможность, но отметила, что на реализацию может потребоваться время. Ее слова передает ТАСС.

Саруттилаван добавила, что ТАТ сейчас ведет переговоры с банками по вопросу платежных каналов. Банки, в свою очередь, ищут пути для проведения платежей.

Саруттилаван также рассказала. что по итогам года Таиланд могут посетить от 1,8 до 2 млн россиян. Это больше, чем показатель годом ранее, когда страна приняла свыше 1,7 млн россиян. При этом туриндустрия страны стремится привлечь больше «качественных» туристов, а не гнаться за количеством. Основной проблемой для туристов из России является именно прием платежей.

26 мая крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank начал выборочно приостанавливать доступ к счетам некоторых российских клиентов. Речь идет о блокировке карт с требованием лично явиться в отделение с паспортом и банковской книжкой. Тогда туроператоры напомнили, что россияне, прибывающие в Таиланд по безвизовому режиму, формально не имеют права на открытие банковских счетов в местных финучреждениях.

Глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун сообщала, что страна не будет пересматривать безвизовый режим для россиян, продолжительность которого сейчас составляет 60 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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