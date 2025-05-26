Bangkok Bank начал выборочную блокировку счетов россиян
Крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank начал выборочно приостанавливать доступ к счетам некоторых российских клиентов, сообщают ТАСС. Речь идет о блокировке карт с требованием лично явиться в отделение с паспортом и банковской книжкой.
Туроператоры напомнили, что россияне, пребывающие в Таиланд по безвизовому режиму, формально не имеют права на открытие банковских счетов в местных финучреждениях.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что тысячи россиян остались без карт главного тайского банка. У людей со вчерашнего дня перестали работать карты и мобильные приложения. Потерпевшие рассказывали, что они могут только единожды снять деньги, дальше банк прекращает обслуживание.