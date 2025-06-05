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Axios: Трамп «восхитился» атакой украинских дронов по военным объектам России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп считает операцию Украины по атаке аэродромов базирования стратегической авиации России при помощи FPV-дронов «сильной» и «крутой», но опасается, что произошедшее еще больше усложнит достижение перемирия между сторонами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Портал отмечает, что Трамп мало говорил публично по поводу атаки, но в частном порядке он «восхищался» этой операцией.

При этом Трамп считает, что атака дронов, вероятно, подтолкнет президента России Владимира Путина к серьезным ответным мерам. Такой сценарий может помешать дипломатической инициативе президента США, указал собеседник издания.

1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях России атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Обошлось без жертв среди военнослужащих и гражданского персонала.

4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент США назвал одной из тем беседы атаку Украины на российские аэродромы. Помощник российского главы Юрий Ушаков уточнял, что Путин сообщил Трампу о недавних атаках на аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Последний внимательно выслушал оценки российской стороны относительно произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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