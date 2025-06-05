Axios: Трамп «восхитился» атакой украинских дронов по военным объектам России
Президент США Дональд Трамп считает операцию Украины по атаке аэродромов базирования стратегической авиации России при помощи FPV-дронов «сильной» и «крутой», но опасается, что произошедшее еще больше усложнит достижение перемирия между сторонами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Портал отмечает, что Трамп мало говорил публично по поводу атаки, но в частном порядке он «восхищался» этой операцией.
При этом Трамп считает, что атака дронов, вероятно, подтолкнет президента России Владимира Путина к серьезным ответным мерам. Такой сценарий может помешать дипломатической инициативе президента США, указал собеседник издания.
1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях России атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Обошлось без жертв среди военнослужащих и гражданского персонала.
4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент США назвал одной из тем беседы атаку Украины на российские аэродромы. Помощник российского главы Юрий Ушаков уточнял, что Путин сообщил Трампу о недавних атаках на аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Последний внимательно выслушал оценки российской стороны относительно произошедшего.