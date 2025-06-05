Axios: Трамп «восхитился» атакой украинских дронов по военным объектам России

Президент США Дональд Трамп считает операцию Украины по атаке аэродромов базирования стратегической авиации России при помощи FPV-дронов «сильной» и «крутой», но опасается, что произошедшее еще больше усложнит достижение перемирия между сторонами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.