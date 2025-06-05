Кремль предпочел бы услышать от Трампа жесткое осуждение киевского теракта в РФ
В Москве хотели бы услышать от президента США Дональда Трампа осуждение украинских атак на аэродромы в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков подтвердил, что во время телефонного разговора 4 июня Трамп действительно сказал, что он не располагал какой-либо информацией по подготовке Киевом теракта.
«Но если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение, как минимум, этого террористического акта», – подчеркнул представитель Кремля.
3 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила прессе, что Киев не предупреждал Трампа о запланированных ударах дронов по российским аэродромам. Левитт также воздержалась от ответа на вопрос, одобряет ли Трамп решение Украины нанести удар по бомбардировщикам, способным нести ядерное оружие.
4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин подробно рассказал своему американскому коллеге о недавних атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Трамп сосредоточенно выслушал оценки Москвы насчет произошедших террористических атак.