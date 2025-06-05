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Кремль предпочел бы услышать от Трампа жесткое осуждение киевского теракта в РФ

Ведомости

В Москве хотели бы услышать от президента США Дональда Трампа осуждение украинских атак на аэродромы в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков подтвердил, что во время телефонного разговора 4 июня Трамп действительно сказал, что он не располагал какой-либо информацией по подготовке Киевом теракта.

«Но если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение, как минимум, этого террористического акта», – подчеркнул представитель Кремля.

3 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила прессе, что Киев не предупреждал Трампа о запланированных ударах дронов по российским аэродромам. Левитт также воздержалась от ответа на вопрос, одобряет ли Трамп решение Украины нанести удар по бомбардировщикам, способным нести ядерное оружие.

4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин подробно рассказал своему американскому коллеге о недавних атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Трамп сосредоточенно выслушал оценки Москвы насчет произошедших террористических атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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