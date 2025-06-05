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Россия готова подключиться к переговорам по ядерной программе Ирана

Ведомости

Уровень партнерства Москвы и Тегерана поможет внести свой вклад в переговоры для урегулирования ситуации с иранской ядерной программой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы имеем тесные партнерские отношения с Тегераном. И, разумеется, президент Путин сказал о нашей готовности воспользоваться этим уровнем партнерства с Тегераном с тем, чтобы поспособствовать и внести свой вклад в те переговоры, которые происходят, для урегулирования проблемы иранского ядерного досье», – сказа Песков.

2 июня Reuters писал, что Иран планирует отклонить предложение США по ядерной сделке. Собеседник агентства назвал предложение Вашингтона «заведомо неосуществимым». Он также подчеркнул, что документ не учитывает интересы Тегерана.

9 марта президент США Дональд Трамп заявил Fox News о желании заключить сделку по ядерной программе с Ираном. Президент США уточнил, что направил соответствующее письмо, но время на заключение соглашения ограничено. В тот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки США начать переговоры между странами, поскольку «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». 12 марта Хаменеи говорил, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия Вашингтона.

30 марта в интервью NBC News Трамп пригрозил Ирану невиданными ранее бомбардировками в случае, если страны не заключат соглашение по иранской ядерной программе.

При посредничестве Омана уже состоялись пять раундов переговоров США и Ирана по новой ядерной сделке и отмене антииранских санкций. Новое соглашение должно стать заменой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД; 2015 г.), фактически не работающему после выхода из него США в 2018 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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