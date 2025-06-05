Россия готова подключиться к переговорам по ядерной программе Ирана

9 марта президент США Дональд Трамп заявил Fox News о желании заключить сделку по ядерной программе с Ираном. Президент США уточнил, что направил соответствующее письмо, но время на заключение соглашения ограничено. В тот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки США начать переговоры между странами, поскольку «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». 12 марта Хаменеи говорил, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия Вашингтона.