Дмитриев: разговор Путина и Трампа вызвал панику у Запада

Телефонные переговоры между Путиным и Трампом длились около 1 часа 10 минут. В ходе беседы лидеры обсудили несколько ключевых вопросов, включая нападение Украины на российские аэродромы стратегической авиации с использованием FPV-дронов. Об этом сам Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. Также были затронуты темы Ирана и необходимости скорейшего принятия решений по ядерной сделке.