Дмитриев: разговор Путина и Трампа вызвал панику у Запада
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, состоявшийся 4 июня, вызвал предсказуемую реакцию со стороны «глубинного государства Запада» и контролируемых им СМИ. Об этом написал в Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, любые сигналы о возможности диалога и деэскалации конфликта нарушают привычную схему работы, основанную на конфронтации и манипуляциях.
«Любая перспектива диалога и сотрудничества воспринимается ими как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности», – пояснил Дмитриев.
Он отметил, что именно сотрудничество, а не противостояние служит настоящим интересам большинства стран мира и способствует укреплению глобальной безопасности.
Телефонные переговоры между Путиным и Трампом длились около 1 часа 10 минут. В ходе беседы лидеры обсудили несколько ключевых вопросов, включая нападение Украины на российские аэродромы стратегической авиации с использованием FPV-дронов. Об этом сам Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. Также были затронуты темы Ирана и необходимости скорейшего принятия решений по ядерной сделке.
Американский лидер охарактеризовал четвертую беседу с президентом РФ как «хорошую», но отметил, что она не приведет к немедленному перемирию.
Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, главной темой разговора стали итоги второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Кроме того, Путин подробно проинформировал Трампа о недавних террористических атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. По словам Ушакова, американский лидер внимательно выслушал оценки Москвы относительно произошедших инцидентов.