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Дмитриев: разговор Путина и Трампа вызвал панику у Запада

Ведомости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, состоявшийся 4 июня, вызвал предсказуемую реакцию со стороны «глубинного государства Запада» и контролируемых им СМИ. Об этом написал в Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, любые сигналы о возможности диалога и деэскалации конфликта нарушают привычную схему работы, основанную на конфронтации и манипуляциях.

«Любая перспектива диалога и сотрудничества воспринимается ими как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности», – пояснил Дмитриев.

Он отметил, что именно сотрудничество, а не противостояние служит настоящим интересам большинства стран мира и способствует укреплению глобальной безопасности.

Телефонные переговоры между Путиным и Трампом длились около 1 часа 10 минут. В ходе беседы лидеры обсудили несколько ключевых вопросов, включая нападение Украины на российские аэродромы стратегической авиации с использованием FPV-дронов. Об этом сам Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. Также были затронуты темы Ирана и необходимости скорейшего принятия решений по ядерной сделке.

Американский лидер охарактеризовал четвертую беседу с президентом РФ как «хорошую», но отметил, что она не приведет к немедленному перемирию.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, главной темой разговора стали итоги второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Кроме того, Путин подробно проинформировал Трампа о недавних террористических атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. По словам Ушакова, американский лидер внимательно выслушал оценки Москвы относительно произошедших инцидентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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