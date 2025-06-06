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Кремль не желает вмешиваться в конфликт Трампа и Маска

Ведомости

Перепалка президента США Дональда Трампа и бизнесмена, бывшего главы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Илона Маска – это внутреннее дело США, у американского лидера хватит времени на помощь в урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никоим образом не собираемся в это [в конфликт Трампа и Маска] вмешиваться, как-то это комментировать. Уверен, что президент США сам разберется с этой ситуацией. <...> Опять же, президенты стран занимаются одновременно огромным количеством разных дел, более или менее важных, и у глав государств времени хватает на все», – сказал Песков.

5 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Маск сошел с ума. По его словам, бизнесмен был «на исходе», поэтому Трамп попросил его покинуть должность в администрации. Он также прекратил субсидировать электромобили, об этом бизнесмен знал несколько месяцев, по сообщению Трампа. Однако, написал президент, именно эта господдержка побуждала всех покупать такие автомобили. После отмены субсидий миллиардер и «сошел с ума».

Маск уже несколько раз критиковал налоговый законопроект Трампа. В последний раз он назвал инициативу отвратительной и мерзкой. До этого он говорил, что разочарован, т. к. законопроект рушит итоги работы DOGE по сокращению расходов государства. Трамп, в свою очередь, высказался о бизнесмене так: «наполовину гений и наполовину мальчишка», писала газета The Wall Street Journal.

31 мая Трамп провел прощальную конференцию с Маском. Тогда он поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу. Президент отметил, что Маск кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. По его словам, DOGE привел в правительство гениев с инженерным складом ума и невероятно талантливых специалистов по компьютерным технологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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