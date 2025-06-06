Кремль не желает вмешиваться в конфликт Трампа и Маска
Перепалка президента США Дональда Трампа и бизнесмена, бывшего главы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Илона Маска – это внутреннее дело США, у американского лидера хватит времени на помощь в урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы никоим образом не собираемся в это [в конфликт Трампа и Маска] вмешиваться, как-то это комментировать. Уверен, что президент США сам разберется с этой ситуацией. <...> Опять же, президенты стран занимаются одновременно огромным количеством разных дел, более или менее важных, и у глав государств времени хватает на все», – сказал Песков.
5 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Маск сошел с ума. По его словам, бизнесмен был «на исходе», поэтому Трамп попросил его покинуть должность в администрации. Он также прекратил субсидировать электромобили, об этом бизнесмен знал несколько месяцев, по сообщению Трампа. Однако, написал президент, именно эта господдержка побуждала всех покупать такие автомобили. После отмены субсидий миллиардер и «сошел с ума».
Маск уже несколько раз критиковал налоговый законопроект Трампа. В последний раз он назвал инициативу отвратительной и мерзкой. До этого он говорил, что разочарован, т. к. законопроект рушит итоги работы DOGE по сокращению расходов государства. Трамп, в свою очередь, высказался о бизнесмене так: «наполовину гений и наполовину мальчишка», писала газета The Wall Street Journal.
31 мая Трамп провел прощальную конференцию с Маском. Тогда он поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу. Президент отметил, что Маск кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. По его словам, DOGE привел в правительство гениев с инженерным складом ума и невероятно талантливых специалистов по компьютерным технологиям.