Кремль не желает вмешиваться в конфликт Трампа и Маска

5 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Маск сошел с ума. По его словам, бизнесмен был «на исходе», поэтому Трамп попросил его покинуть должность в администрации. Он также прекратил субсидировать электромобили, об этом бизнесмен знал несколько месяцев, по сообщению Трампа. Однако, написал президент, именно эта господдержка побуждала всех покупать такие автомобили. После отмены субсидий миллиардер и «сошел с ума».